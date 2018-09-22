У Чехії розглядають можливість спрощеного отримання громадянства для українців з чеським корінням

Якщо поправку до закону приймуть, претенденти на чеське громадянство зможуть подати заяву та докази, зокрема документ, який підтверджує втрату чеського або чехословацького громадянства одного з батьків, або ж бабусь і дідусів.

Уряд Чехії розглянув поправку до закону "Про громадянство", яка б дозволила дітям та онукам колишніх чехословацьких емігрантів отримати чеське громадянство за спрощеною процедурою.

Нині прозицію сенаторів розгляне Палата депутатів Парламенту Чеської Республіки. Про це повідомила прес-служба уряду Чехії, повідомляє Mukachevo.net.

Зокрема ця поправка передбачає, що нащадки емігрантів зможуть отримати свідоцтво про громадянство Чеської Республіки.

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Шість років тому зміни до законодавства вже розглядалися. Але нижня Палата депутатів вилучила цю поправку з законопроекту. Їхній аргумент полягав у тому, що йдеться про громадян, які навіть не володіють чеською мовою і навіть ніколи не мешкали на території Чехії.

"З одного боку, можливість подвійного громадянства була прийнята з ентузіазмом. З іншого боку (урядові поправки до затвердженого законопроекту), часто розділяла сім'ї, де одна дитина народилася з можливістю отримання подвійного громадянства та національності, а друга дитина народилася після цієї дати", - заявив на обговоренні поправки голова Комісії Сенату у справах співвітчизників Томаш Груліх (ODS - Громадянська демократична партія).

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За його словами, в основному йдеться про сім'ї, які після комуністичного режиму в 1948 році мали залишити територію колишньої Чехословаччини.

Якщо поправку до закону приймуть, претенденти на чеське громадянство зможуть подати заяву та докази, зокрема документ, який підтверджує втрату чеського або чехословацького громадянства одного з батьків, або ж бабусь і дідусів. Однак закон виключає цей варіант, наприклад, для громадян Словаччини.

Основна мета законопроекту - "наповнити країну свіжими силами". Зокрема в уряді Чехії давно думають і про повернення земляків, які виїхали з країни після 1989 року. За статистикою, 60% з 200 тисяч людей, які залишили країну за цей час, мають вищу освіту і різні вчені ступені. А 70% з них - це люди в самому «продуктивному» віці, тобто від 25 до 45 років.

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Відповідно зацікавить така можливість і багатьох закарпатців, адже територія Закарпаття (під назвою Підкарпатська Русь) перебувала у складі Чехословаччини з 1919 по 1938 роки.

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