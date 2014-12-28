Україна зайняла 113-е місце в рейтингу нестабільних країн

178-е місце в рейтингу посіла Фінляндія, отримавши оцінку "вкрай стійка країна", повідомляє "Апостроф". За нею слідує низка "стійких держав", куди увійшли і інші скандинавські країни.

Зазначимо, що Росія зайняла в рейтингу 85-е місце. Рівень стабільності в країні був оцінений експертами як "дуже небезпечний".

Найнестабільнішою державою світу став Південний Судан.

Індекс складається на основі 12 критеріїв, серед яких негативний вплив на населення, процес масової еміграції, взаємовідносини між соціальними групами, економічний розвиток, легітимність держави, загроза зовнішньої інтервенції.