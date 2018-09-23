Кораблі ВМС України пройшли Керченський міст

З порту Бердянська для зустрічі українських кораблів вже вирушили малі броньовані артилерійські катери ВМСУ.

Українські військові кораблі пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" пройшли міст, що сполучає Таманський півострів та окупований Крим ("Кримський міст").

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Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Повідомляється також, що раніше з порту Бердянська для зустрічі пошуково-рятувального судна A500 "Донбас" та морського буксиру A830 "Корець" в напрямку Керченської переправи вирушили малі броньовані артилерійські катери P177 "Кременчук" та P178 "Лубни".

Вони були доставлені до Бердянська на початку вересня та вже спущені на воду.

Згодом стало відомо, що станом на 17:00 судна ВМС "Донбас" та "Корець" завершили проходоження Керченської протоки та вийшли в Азовське море.

Близько 12:00 літак розвідник Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США з бортовим номером 64-14848 розпочав здійснення польотів поблизу Керченської протоки.

Раніше повідомлялося, що українське пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" слідують з Одеси до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

Судна вирушили з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі у четвер, 20 вересня.

22 вересня у прикордонуправлінні ФСБ по Криму заявили, що два кораблі Військово-морських сил України увійшли до "виняткової економічної зони Росії", в зв'язку з чим їх "супроводжують кораблі берегової охорони Прикордонної служби ФСБ РФ".

17 вересня в уряді повідомили, що на Азовському морі до кінця року мають створити військово-морську базу ВМС ЗСУ. Підкреслювалося, що це створить умови для відсічі агресивним діям Російської Федерації в цьому регіоні.