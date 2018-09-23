У район Керченської протоки вилетів літак-розвідник ВПС США – ЗМІ

Для зустрічі українських кораблів з порту Бердянську в напрямку Керченської переправи вирушили два артилерійські катери.

Літак розвідник Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США з бортовим номером 64-14848 почав здійснення польотів поблизу Керченської протоки, якою до Азовського моря прямують два кораблі ВМС України.

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Про це повідомляє «Український мілітарний портал». За останньою інформацією видання, українське пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» мають зайти до Азовського моря близько 15:00.

Наразі їх супроводжують два російські патрульні катери.

Крім того, для зустрічі українських кораблів з порту Бердянську в напрямку Керченської переправи вирушили малі броньовані артилерійські катери ВМС України P177 «Кременчук» та P178 «Лубни».

Нагадаємо, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» 20 вересня вирушили в похід з Одеси до Бердянська, де мають стати основою новоствореної військово-морської бази українського флоту в Азовському морі.