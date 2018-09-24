Окупанти заборонили чоловікам призовного віку виїжджати до Росії з території "ЛДНР" - розвідка

Російська окупаційна адміністрація заборонила виїзд на територію РФ всім чоловікам призивного віку, незалежно від їхнього громадянства та обставин, за яких вони опинились на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.

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«За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, російська окупаційна адміністрація приховано заборонила виїзд на територію РФ всім чоловікам призивного віку, незалежно від їхнього громадянства та обставин, за яких вони опинились на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Крім того, запроваджено й інші обмеження громадянських прав для населення чоловічої статі.», - сказав він.

За словами речника, зокрема, заборонено перебувати на лікуванні не за місцем прописки, або проживати більше трьох діб у інших населених пунктах без реєстрації т.зв. «правоохоронними органами». Зазначені обмеження введено за вимогою російських слідчих та співробітників органів ФСБ РФ, які здійснюють розшук т.зв. військовослужбовців російсько-окупаційних військ, причетних до скоєння правопорушень і самовільного залишення місць служби.

«При цьому, під зазначеним приводом вживаються комплексні заходи з виявлення осіб, які ухиляються від осіннього призову на військову службу у складі підрозділів з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ», - додав Праута.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи шкільне перемир'я число обстрілу на Донбасі збільшилася на 30%.