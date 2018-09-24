В МЗС розповіли про ситуацію з українськими моряками, що пережили напад нігерійських піратів

Посольству України в Нігерії доручено встановити контакт з судновласником та українцями, які уникли викрадення і залишаються на кораблі.

В результаті піратського нападу на торговельне судно MV Glarus було захоплено громадянина України, ще двоє українців наразі залишаються на кораблі.

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Про це повідомляє прес-служба МЗС України. Зазначається, що наразі судно перебуває на стоянці в районі м. Порт Харкорт (Нігерія). На кораблі залишились 7 членів команди, в тому числі двоє українських громадян.

Повідомляється, що Посольству України в Нігерії доручено встановити контакт з судновласником та нігерійськими правоохоронними органами з метою отримання інформації про вжиті заходи щодо звільнення захопленого українського моряка, а також – з двома українцями, які залишились на судні, з метою надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, 22 вересня в акваторії Нігерійської затоки пірати напали на швейцарське судно MV Glarus, на якому перебувало 19 членів екіпажу, у тому числі 3 громадянина України.

Внаслідок нападу піратами було захоплено 12 членів екіпажу, серед яких один громадянин України.