В Одесі та Миколаєві снігопад, який паралізував місто, супроводжується блискавками

Як повідомляє місцевий ресурс Думская.нет, сьогодні блискавка повторно вдарила в телевежу Одеського телерадіопередавального центру.

Перший раз таке сталося увечері 27 грудня.

Читайте такожПівдень України паралізував снігопад: перекриті дороги, тисячі людей застрягли в заметах (фото, відео)Також, за даними миколаївського видання НикВести, блискавку і грім спостерігали сьогодні і в цьому місті.

Багато мешканців міста, які через транспортний колапс змушені були добиратися додому пішки або застрягли в пробках, стали свідками того, як посеред снігопаду виблискують блискавки і чути гуркіт грому.

Зимова гроза - рідкісне природне явище. Вона викликається взаємодією холодних і теплих мас повітря і стається в південній Україні раз у кілька років.

Блискавка в Одесі 27 грудня

Снігова гроза в Миколаєві 29 грудня