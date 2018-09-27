Дороги, школа та церкви: селу на Івано-Франківщині допомагає компанія Бахматюка

В селі Світанок Рогатинського району Івано-Франківської області ремонтуються дороги, церкви та проводиться водопостачання до шкільної їдальні.

Завдяки спонсорській допомозі ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття", що входить до найбільшого агрохолдингу України Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, в селі Світанок Рогатинського району Івано-Франківської області ремонтуються дороги, церкви та проводиться водопостачання до шкільної їдальні.

Однією з головних проблем села Світанок, що на Івано-Франківщині, багато років були дороги. Проблема системна, така, яку не вирішити за один рік. Але вже кілька років сільській раді у цьому допомагає ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття".

“Укрлендфармінг не раз підтверджував свій статус відповідальної компанії. - коментує сільський голова села Світанок Михайло Кулеша. - Сільрада визначає найбільш проблемні місця і звертається за допомогою до підприємства. І цього року ми отримали кошти на ремонт доріг в селі. Також підприємство допомагає підтримувати і інші соціально значимі об’єкти - церкви і школи”

За зверненням настоятелів храмів підприємством були виділені 20 000 грн. Релігійна громада храму УГКЦ отримала 10 000 грн для внутрішнього ремонту, а громада храму Святої Покрови УАПЦ витратила 10 000 грн на зовнішній ремонт.

Підприємство також дбає про дітей пайовиків і своїх співробітників. Коли виникла потреба у підведенні водопостачання до шкільної їдальні, агрофірма також виділила необхідні кошти школі села.

Ukrlandfarming Олега Бахматюка є найбільшим агрохолдингом України з найкрупнішим банком земель, що знаходяться в управлінні. Підприємства агрохолдингу є одними з найбільших платників податків в Україні і беруть участь у вирішенні соціально-економічних потреб регіонів, де вони розташовані.