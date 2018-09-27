Смертельна ДТП з таксі у Києві: у поліції розповіли про загиблого спецпризначенця (фото)

Зазначається, що правоохоронець з січня 2017 року служив поліцейським у полку поліції особливого призначення № 1 столичної поліції.

У поліції розповіли про спецпризначенця, загиблого у ДТП з таксі на вулиці Лобановського у Києві.

Ним виявився рядовий поліції Володимир Маргуліс, повідомили у прес-службі поліції Києва.

Зазначається, що правоохоронець з січня 2017 року служив поліцейським у полку поліції особливого призначення № 1 столичної поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на вулиці Лобановського у Києві водій таксі Renault не впорався з керуванням на слизькій дорозі і виїхав на смугу зустрічного руху, де потрапив під вантажівку "ЗІЛ".

В результаті зіткнення пасажир таксі загинув на місці пригоди. Ним виявився співробітник поліції полку особливого призначення 1995 року народження, який їхав на роботу.