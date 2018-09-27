Смертельна ДТП з таксі у Києві: у поліції розповіли про загиблого спецпризначенця (фото)
17:10, 27 вересня 2018Суспільство
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Зазначається, що правоохоронець з січня 2017 року служив поліцейським у полку поліції особливого призначення № 1 столичної поліції.
У поліції підтвердили смерть спецпризначенця у ДТП на Лобановського у Києві / фото dtp.kiev.ua
У поліції розповіли про спецпризначенця, загиблого у ДТП з таксі на вулиці Лобановського у Києві.
Ним виявився рядовий поліції Володимир Маргуліс, повідомили у прес-службі поліції Києва.
Зазначається, що правоохоронець з січня 2017 року служив поліцейським у полку поліції особливого призначення № 1 столичної поліції.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на вулиці Лобановського у Києві водій таксі Renault не впорався з керуванням на слизькій дорозі і виїхав на смугу зустрічного руху, де потрапив під вантажівку "ЗІЛ".
В результаті зіткнення пасажир таксі загинув на місці пригоди. Ним виявився співробітник поліції полку особливого призначення 1995 року народження, який їхав на роботу.
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