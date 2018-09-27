У Києві таксі врізалося у вантажівку, загинув спецназівець
10:37, 27 вересня 2018Інциденти
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В результаті зіткнення пасажир таксі загинув на місці пригоди. Ним виявився співробітник поліції.
Водій таксі не впорався з керуванням / facebook.com/dtp.kiev.ua/
В результаті аварії в Голосіївському районі столиці загинув працівник поліції.
Про це повідомляють " Вартові.Еспресо". За попередньою інформацією, водій таксі Renault не впорався з керуванням на слизькій дорозі і виїхав на смугу зустрічного руху, де потрапив під вантажівку "ЗІЛ".
В результаті зіткнення пасажир таксі загинув на місці пригоди. Ним виявився співробітник поліції полку особливого призначення 1995 року народження, який їхав на роботу.
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Водія таксі відвезли в лікарню. Також госпіталізували жінку - пасажира вантажівки.
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