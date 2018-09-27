У Києві таксі врізалося у вантажівку, загинув спецназівець

В результаті зіткнення пасажир таксі загинув на місці пригоди. Ним виявився співробітник поліції.

В результаті аварії в Голосіївському районі столиці загинув працівник поліції.

Про це повідомляють " Вартові.Еспресо". За попередньою інформацією, водій таксі Renault не впорався з керуванням на слизькій дорозі і виїхав на смугу зустрічного руху, де потрапив під вантажівку "ЗІЛ".

В результаті зіткнення пасажир таксі загинув на місці пригоди. Ним виявився співробітник поліції полку особливого призначення 1995 року народження, який їхав на роботу.

Читайте такожПід Миколаєвом швидкісний потяг "Херсон-Київ" розчавив легковик, загинули дві людини (фото)

Водія таксі відвезли в лікарню. Також госпіталізували жінку - пасажира вантажівки.

Раніше в Кривому Розі маршрутка врізалася в дерево, постраждали 10 осіб.