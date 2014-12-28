З палаючого порома біля берегів Греції врятували вже понад 150 осіб (фото)

В ході рятувальної операції з палаючого італійського порома Norman Atlantic врятовано понад 150 осіб. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на CNN.

Міністр торгового флоту Греції повідомив CNN, що в неділю розпочата спільна грецько-італійська операція з порятунку постраждалих з порома, що спалахнув в Адріатичному морі.

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З більш ніж 400 пасажирів врятовано понад 150, проте сильний вітер ускладнює пошуки зниклих на місці події.

Автомобільний пором, на борту якого перебували 411 пасажирів і 55 членів екіпажу, прямував з міста Ігуменіца (Греція) до Анкони (Італія). Раніше повідомлялося, що він загорівся в ніч на неділю в 33 морських милях від грецького острова Отоні (Othonoi). Пожежа виникла у вантажному відсіку, де знаходяться 222 автомобіля. Капітан наказав пасажирам евакуюватися, проте, за деякими даними, шлюпок на всіх могло не вистачити. Відразу після події на допомогу до парому висунулися три судна.

Пором Norman Atlantic ходить під прапором Італії, екіпаж на судні - італійський.