Верховний суд зобов’язав міграційну службу надати статус біженки казахстанській журналістці

Журналістка втекла з Казахстану через переслідування в березні 2017 року.

Верховний суд України зобов’язав Державну міграційну службу надати статус біженки журналістці Жанарі Ахмет, яка втекла з Казахстану через переслідування.

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Про це повідомила народний депутат Верховної Ради Світлана Заліщук на своїй сторінці у Facebook. «Верховний Суд України ухвалив рішення на користь Жанари і зобов’язав Державну міграційну службу дати журналістці статус біженки. Адвокати молодці.

Вона залишиться в Україні. А значить її не посадять на батьківщині за інакодумство і за журналістські тексти. Бажаю Жанарі Ахмет всього найкращого в Україні», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, в жовтні 2017 року стало відомо, що у Києві затримано казахстанську журналістку і блогера Жанару Ахмет. Як повідомив адвокат Владислав Грищенко, журналістку затримали через те, що вона перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за запитом влади Казахстану. У Казахстані журналістці інкримінують злочин за ст. 177 Кримінального кодексу країни ("шахрайство"). Весною 2018 року Апеляційний суд випустив Жанару з Лук’янівського СІЗО.

Жанара Ахмет була змушена виїхати в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які журналістка вважає політично мотивованими.

У Києві Жанара Ахмет живе разом з 9-річним сином.