ГПУ отримала доступ до телефонів "автомайданівців" у справі про "побиття яйцями" - адвокат

Адвокати ознайомились з матеріалами справи після завершення досудового розслідування, і у справі проти трьох "автомайданівців" не було ухвал суду про вилучені трафіки.

Генпрокуратура отримала доступ до усіх трафіків та локації під час дзвінків трьох обвинувачених у справі про "побиття яйцями" народного депутата Олега Барни під час мітингу біля Верховної Ради, який проходив у липні 2017 року.

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Про це у своїй колонці на Українській правді повідомив адвокат, член Громадської ради доброчесності та член ГО ВО "Автомайдан" Роман Маселко. Він нагадав, що прокуратура та поліція завершили розслідування у цій справі і 10 вересня вручили обвинувальний акт трьом автомайданівцям - Сергію Хаджинову, Олегу Пушаку та Богдану Мельнику - обвинувальний акт за ч.2. ст. 346 Кримінального кодексу, що передбачає покарання від чотирьох до семи років ув'язнення.

Разом з тим прокуратура також отримала доступ до усіх трафіків обвинувачених та їхньої локації під час дзвінків за місяць.

Окрім того заступник генпрокурора Юрій Столярчук поставив слідчим завдання відпрацювати усі контакти, зв'язки активістів та провести негласні слідчо розшукові дії (НСРД). "Це може бути будь-що, починаючи від візуального спостереження, до встановлення жучків та проникнення у житло, і все це в рамках розслідування факту кидка трьох яєць", - зазначив адвокат.

Маселко додав, що адвокати ознайомились з матеріалами справи після завершення досудового розслідування, і у справі проти трьох "автомайданівців" не було ані ухвал суду про вилучені трафіки, ані трафіків, ані результатів проведення НСРД.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2017 року активісти перед Радою закидали нардепа від БПП Олега Барну яйцями. Фракція "БПП" виступила з вимогою до СБУ та Нацполіції розслідувати інцидент.

За даними слідства, в той час, коли Барна йшов до будівлі ВР, на його адресу лунали погрози заподіяння шкоди здоров'ю, після чого вказані автомайданівці "вирішили спричинити йому побої шляхом завдання ударів, у тому числі, використовуючи заздалегідь заготовлені курячі яйця".

У документі вказано, що Хаджинов вдарив Барну яйцем по плечу, а Мельник і Пушак - яйцями по голові, що було умисним завданням шкоди державному діячу за попередньою змовою.

У свою чергу активіст Автомайдану, а нині - член Ради громадського контролю при НАБУ Сергій Хаджинов заявляв, що Барна кілька разів проходив через їхній "блокпост", а яйця в нього полетіли тоді, коли нардеп почав ображати людей.

На початку вересня прокуратура вручила обвинувальні акти трьом активістам "ВО "Автомайдан", які закидали яйцями нардепа від БПП Олега Барну.