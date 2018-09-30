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Скандальна фотосесія в Одесі - батьків дівчаток притягнуть до адмінвідповідальності (відео)

21:24, 30 вересня 2018
Суспільство
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Сама дизайнер коментарів в даний час не дає \ Фото УНІАН

Густий макіяж, диванні пози, вечірні зачіски, інтимне освітлення , куртуазні негліже , і корсети середньовічних дам -  і все це на дитячих ручках, ніжках і щічках. Одеська дизайнерка Алла Френкель, яка спеціалізується на елітній білизні, переконує, що це - високе мистецтво  і проста рекламна кампанія.

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Колекцію такого  дитячого спіднього вона підготувала  для модного показу в Одесі, який відбудеться наприкінці жовтня, йдеться у сюжеті ТСН. І оприлюднила ці сумнозвісні фото на своїй інтернет-сторінці . Що ж - привернути увагу до себе їй таки вдалося . Першою обурилася побаченим журналістка Аліна Степанець. 

"Мене там не стільки вразила сама білизна – вона закриває тіло. Але вона все одно зроблена з сексуальним підтекстом. І саме пози, саме вирази обличь. І саме такі зачіски і макіяж, які не можуть собі зробити діти", - заявила вона.

Дівчина перепостила світлини. Суспільний резонанс був вибуховим.

"Для мене огида – тому що я як працюю з випадками, так, а саме з сексуальним насильством – це огида, тому що насправді, я розумію, що в майбутньому в цих дітей можуть виникнути певні питання, певні проблеми, і навіть щодо того, що їм доведеться там проходити певну психокорекцію або ж психотерапію", - зазначає юрист ГО "Ла Страда-Україна" Анна Саєнко.

На фото – дівчатка – юні моделі одеського агентства віком до чотирнадцяти років. Кастинг проводила сама дизайнерка. Звісно, її телефон розривався від дзвінків журналістів.

"Я потім все розповім, чесно. Я коментарі не даю з цього приводу. Звичайно, ми вийдемо на зв'язок, ми може бути навіть зберемо прес-конференцію з цього приводу і відповімо на всі запитання", - відповіла Френкель.

Але на цьому тижні прес-конференції так і не відбулось. Тож позицію фотографа – чому вибрали саме такий образ для реклами дитячої білизни – ми теж не знаємо. Вона теж відмовилась давати коментарі.

Справа для України справді не однозначна. Модельєри наприклад захищають колегу, зазнаючи, що їй же "треба якось представити колекцію".

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Теги: #Одеса#діти#скандал