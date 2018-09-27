Скандал з фотосесією дітей в нижній білизні: до відповідальності притягатимуть батьків дівчаток

Вже призначено проведення відповідних експертиз, після яких слідчі зможуть кваліфікувати статтю.

Правоохоронці притягнуть до відповідальності одеських батьків і матерів, які відпустили своїх юних дочок на зйомки в скандальній і відвертій фотосесії для реклами елітної спідньої білизни.

Про це заявила глава Управління ювенальної превенції української Нацполіції Лариса Зуб, повідомляє портал "Обозреватель". Вже призначено проведення відповідних експертиз, після яких слідчі зможуть кваліфікувати статтю.

"Ми обов'язково залучимо батьків до адміністративної відповідальності. Будуть складені протоколи про неналежне виконання батьківських обов'язків", - підкреслила Лариса Зуб.

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Крім того, на думку Зуб, публікація знімків дівчаток в мереживній білизні обов'язково обернеться для них серйозною небезпекою, оскільки подібна фотосесія напевно викличе інтерес у людей з порушеною психікою − аж до того, що вони захочуть вистежувати цих дітей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на фотографіях дівчата до 14 років, вони моделі одеського агентства, їх сфотографували для реклами піжамної колекції Алли Френкель.