Прогноз погоди на вихідні

Завтра вдень на переважній більшості території України очікуються дощі. Суха погода прогнозується тільки у Криму та в деяких містах Півдня України.

У Львові, Ужгороді і Івано-Франківську, Луцьку, Рівному 15 березня вдень очікуються дощі, температура коливатиметься від +4 до +6°. Вночі встановиться мінлива хмарність, ймовірні невеликі опади, температура від 0 до 3° тепла. 16 березня у Львові, Луцьку та Рівному буде хмарно, опади можливі лише вночі. У Денна температура - від 7 до 9° тепла. Нічна – від +5 до +7.

У Житомирі, Вінниці і Чернівцях завтра вдень дощитиме. Вдень снопчик термометра підніметься до +3-6°, вночі температура складе близько +1-4°. 16 березня вдень буде хмарно, вночі можливі опади. Денна температура складе 6-10°, вночі – від 3 до 5°.

У Кіровограді, Миколаєві, Одесі та Херсоні завтра буде хмарно, можливі дощі. У Бердянську встановиться сонячна погода. Температура вдень коливатиметься між 5 і 9° тепла. Вночі – від 3 до 6°. 16 березня встановиться хмарна, але суха погода. Трохи потеплішає. Денна температура складе від 7 до 13° тепла, нічна – від 5 до 8°.

У Ялті і Сімферополі завтра буде хмарно, без опадів. Температура вдень 7-9°тепла, вночі – 3-6°. 16 березня суттєвих змін не очікується ані у погодних умовах, ані у показниках температури.

У Запоріжжі, Дніпропетровську і Харкові завтра вдень буде хмарно з проясненнями. У Донецьку та Луганську дощитиме. Вдень температура повітря складе 6-8° тепла. Вночі коливатиметься від 0 до +4°. 16 березня вдень дощитиме, вночі встановиться мінлива хмарність денна температура складе + 6-9°, нічна від +1 до +3°.

У Полтаві, Сумах, Черкасах та Чернігові завтра буде хмарно. У Черкасах ймовірні опади. Температура повітря складе близько 6-9° тепла вдень та +1-3 вночі. 16 буде хмарно, опади можливі у Полтаві та Сумах температура повітря суттєво не зміниться.

15 березня в столиці очікується мінлива хмарність, денна температура: 5-8° тепла, нічна - +2-4. Вітер переважно західний 11-21 км/год. 16 березня можливий дощ. Вдень - +5-7°, вночі - +2-4°.

За матеріалами сайтів uaportal.com і pogoda.ua