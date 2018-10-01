Як підготувати автомобіль до зими: поради та рекомендації, які вбережуть від неприємностей на дорозі (відео)

Незважаючи на те, що на календарі лише середина осені, почати готувати своє авто до зими краще зараз.

Гума

Фахівці радять міняти гуму на зимову, коли середньодобова температура падає нижче 7 градусів тепла. При такій погоді літня гума починає ставати жорсткою, і зчеплення з дорогою погіршується. Якщо зимові шини від’їздили більше 3-4 сезонів, їх краще замінити - вони вже неефективні.

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Акумулятор

Огляньте акумулятор на предмет тріщин, очистіть контакти і верхню площину корпусу. Клеми повинні бути чистими, сухими і змащеними для запобігання корозії.

Гальма

При можливості потрібно оглянути гальмівні колодки, підтягнути трос ручного гальма. Якщо колодки підлягають заміні, то зверніть увагу на циліндри – на них не повинно бути гальмівної рідини.

Рідини

При підготовці машини до зими потрібно замінити практично всі рідини. В першу чергу зверніть увагу на склообмивачі – рідина повинна відповідати температурному режиму. Це дозволить безпечно себе почувати в снігову та дощову погоду.

Але головна порада щодо підготовки машини до зими - це відвідати СТО. Ніхто не зробить і не порадить краще за професіоналів у цій сфері.