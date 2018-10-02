Фонд Янковського успішно провів у Миколаєві 5-й кінофестиваль "Громадський проектор"

П'ятий ювілейний фестиваль короткометражних фільмів "Громадський проектор", який щорічно відбувається завдяки фінансовій та організаційній підтримці Благодійного фонду Ігоря Янковського "Ініціатива заради майбутнього", пройшов у Миколаєві.

Відкривали кінофестиваль Глава Держагентства з питань кіно Пилип Іллєнко, голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, мер міста Олександр Сєнкевич, меценат і бізнесмен Ігор Янковський.

Головний партнер і друг фестивалю, засновник благодійного фонду "Ініціатива заради майбутнього" Ігор Янковський зазначив, що пишається тим, що є частиною "Громадського проектора" і надалі його підтримуватиме.

"П'ять років тому, коли ми вперше проводили цей кінофестиваль, на показ прийшло 50-70 осіб. Деякі з фільмів тоді було знято на телефон. А зараз ми бачимо переповнену залу театру. Це дійсно серйозний кінофестиваль, який викликає інтерес не тільки в Україні, але і за кордоном. Те, що він загальнонаціональний – це вже 100%. Я радий, що “Громадський проектор” динамічно розвивається, і надалі його підтримуватиму", – заявив бізнесмен і меценатІгор Янковський.

Цьогоріч миколаївський кінофестиваль отримав більше 70 фільмів, які надіслали не тільки з різних областей України, а й з-за кордону – США, Білорусі, Росії

"Дякую всім, хто підтримує проведення фестивалю. Це неймовірно важливо і свідчить про те, що українське кіно відроджується. Хочу зазначити, що зараз практично щотижня відбувається прем'єра нового українського фільму. Найголовніше, що ці фільми створюють молоді режисери. Сьогодні молоді люди отримали можливість знімати і короткий, і повний метр ще до того, як їм виповнилося 30 років. А такі фестивалі – це важлива форма спілкування творців стрічок з вами, глядачами, тому що саме для вас ми і знімаємо кіно", – сказав Пилип Іллєнко.

До складу Колегії журі увійшли відомий український актор Віктор Андрієнко, актор театру і кіно, режисер фільмів "Хайтарма" та "Кіборги" Ахтем Сеітаблаєв, кіно- і телережисер, Андрій Дончик, сценарист, режисер і продюсер Олег Павлюченков і український продюсер кіно і телебачення Микола Корчага.

Матеріальну підтримку, починаючи з наступного року, пообіцяв "Громадському проектору" глава Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, який також заснував свою нагороду на фестивалі.

На закритті, окрім інших, традиційно була вручена премія Миколаївського міського голови.

Список переможців фестивалю:

ПРЕМІЯ МИКОЛАЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Фільм “Три лате і круасан”, реж. Артемій Кірсанов, Сергій Дзюба, м. Київ

ПРЕМІЯ ГОЛОВИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Фільм “Gambit”, реж. Андрій Сніцарчук та Роман Мартин, м. Львів

НОМІНАЦІЯ “РЕГІОНАЛЬНЕ КІНО”

Фільм “Сильні духом”, реж. В'ячеслав Бігун, м. Тячів Закарпатської області

НОМІНАЦІЯ "НАЙКРАЩИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ФІЛЬМ"

Фільм "Зворотній відлік", реж. Катерина Меркулова, м. Москва

НОМІНАЦІЯ "ДОКУМЕНТАЛЬНЕ КІНО"

3 місце – фільм "Щасливі роки", реж. Світлана Шимко та Галина Ярманова, м. Київ

2 місце – фільм "Мій друг Дон Кіхот", реж. Станіслава Доронченко, м. Київ

1 місце – фільм "Сильні духом", реж. В'ячеслав Бігун, м. Тячів Закарпатської області

НОМІНАЦІЯ "ІГРОВЕ КІНО"

3 місце – фільм "Цвяхи", реж. Ахмеді-Ернес Сарихаліл, м. Київ

2 місце – фільм "Монах", реж. Олександр Даниленко, м. Нью-Йорк

1 місце – фільм "На своїй землі", реж. Олександр Кірієнко, м. Київ

НОМІНАЦІЯ "ГЛЯДАЦЬКІ СИМПАТІЇ"

Фільм "Сеанс", реж. Олексій Тараненко, м. Дніпро