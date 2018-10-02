Фігурант моторошної ДТП у Харкові з шістьма жертвами розплакався на суді

У Харкові триває суд над фігурантами аварії в Харкові 18 жовтня 2017 року.

У вівторок, 2 жовтня, у Харкові триває судове слухання справи про ДТП на Сумській.

Геннадій Дронов, один з обвинувачених, вперше дав свідчення через рік після трагедії, передає Vgorode.

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Дронов заготовив промову виступу заздалегідь, читав її з паперу та плакав. Водій "Volkswagen Touareg" у першу чергу попросив вибачення у родичів загиблих й сказав, що юридично своєї провини не визнає.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.