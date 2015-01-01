Бойовики «ЛНР» змушують жителів Ровеньок платити їм борги за комуналку
«Бойовики «ЛНР» незаконно змушують місцеве населення перераховувати кошти на рахунки цієї терористичної організації в якості сплати боргів за комунальні послуги», - повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко
Бойовики терористичної організації "Луганська народна республіка" змушують жителів Ровеньок перераховувати кошти як оплату боргів за комунальні послуги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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"У місті Ровеньки Луганської області бойовики "ЛНР" незаконно примушують місцеве населення перераховувати кошти на рахунки цієі терористичної організації в якості сплати боргів за комунальні послуги, які накопичилися з червня 2014 року", - сказав він.
"Самозвані керівники південної Луганщини заявляють, що законні пільги для окремих категорій громадян відтепер відсутні" – зауважив Лисенко.