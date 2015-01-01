Бойовики «ЛНР» змушують жителів Ровеньок платити їм борги за комуналку

Бойовики терористичної організації "Луганська народна республіка" змушують жителів Ровеньок перераховувати кошти як оплату боргів за комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"У місті Ровеньки Луганської області бойовики "ЛНР" незаконно примушують місцеве населення перераховувати кошти на рахунки цієі терористичної організації в якості сплати боргів за комунальні послуги, які накопичилися з червня 2014 року", - сказав він.

"Самозвані керівники південної Луганщини заявляють, що законні пільги для окремих категорій громадян відтепер відсутні" – зауважив Лисенко.