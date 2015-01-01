Рятувальники за добу звільнили зі снігового полону понад 6,5 тис. автомобілів

Як повідомляє прес-служба ДСНС, підрозділи держслужби продовжували надавати допомогу людям, які через різке погіршення погодних умов опинилися у снігових заметах на автомобільних дорогах.

Рятувальники на автошляхах, де ускладнено дорожній рух, розгорнули 57 пересувних і стаціонарних пунктів обігріву, які забезпечені гарячим харчуванням. 97 автомобілів ДСНС використовувались як тягачі для евакуації транспортних засобів зі снігових заметів.

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Підрозділи ДСНС проводили рятувальні роботи в наступних областях: Дніпропетровська (вивільнено 632 одиниці транспортних засобів та надано допомогу 811 особам); Запорізька (вивільнено 473 одиниці транспортних засобів та надано допомогу 1 тис. 61 особі); Миколаївська (вивільнено 3405 одиниць транспортних засобів та надано допомогу 5539 особам); Одеська (вивільнено 1332 одиниць транспортних засобів та надано допомогу 4426 особам); Херсонська (вивільнено 678 одиниць транспортних засобів та надано допомогу 2109 особам); Полтавська (вивільнено 38 одиниць транспортних засобів та надано допомогу 61 особі); Харківська (вивільнено 67 одиниць транспортних засобів та надано допомогу 205 особам).

До розчистки доріг, вивільнення транспортних засобів зі снігових переметів і надання допомоги водіям та пасажирам залучено підрозділи ДСНС, Укравтодору, Міноборони, ДАІ, техніку та працівників комунальних служб (всього близько 2 тис. 900 осіб та 1 тис. 650 одиниць техніки).

Станом на 7.00 1 січня рух техніки відновлено. Тимчасово залишається обмеженим рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів на всіх напрямках в’їзду та виїзду з Одеси та Миколаєва. Роботи з розчистки доріг від снігу тривають.