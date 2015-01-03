Російського актора Паніна в Одесі змусили вибачатися за антиукраїнські заяви

Одеські активісти з організації "Рада Громадської безпеки" зустріли в рідному місті скандального актора Олексія Паніна, який ще в серпні записав відео з погрозами на адресу президента України Петра Порошенка.

Актор, який палко підтримував анексію Криму і погрожував анексувати Одесу, наче нічого й не сталося, сидів у ресторані "Риба". Активісти змусили Паніна вибачитися за антиукраїнські заяви і передали правоохоронцям, пише ТСН.

Після вибачень активісти сфотографувалися з актором "для трофею" і пообіцяли розмістити в мережі відео з вибаченнями російського "діяча мистецтв".

Як заявив лідер громадської організації Марк Гордієнко, зірка з Росії справив на одеситів жалюгідне враження. "Мені особисто байдуже сексуальне або професійне життя Паніна... Мені небайдужі його публічні слова проти моєї Країни і Одеси, і Президента ... За це доведеться відповідати. Паніна віддали міліції і СБУ, і він був безмірно від цього щасливий, а взагалі він глибоко нещасна людина... Щирий дегенерат...", - написав Гордієнко у своєму Facebook.