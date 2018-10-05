В Україні запровадять інтернатуру для вчителів - Гриневич (відео)

Це зроблять для того, щоб молоді вчителі адаптувалися до роботи в школі.

Найближчим часом в Україні запровадять інтернатуру для вчителів - майбутні педагоги (бюджетники та контрактники) повинні будуть відпрацювати рік у школі під керівництвом досвідчених наставників.

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Про це заявила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич, повідомляє ТСН.

Це зроблять для того, щоб молоді вчителі адаптувалися до роботи в школі. Інтернатура є одним із варіантів, як компенсувати дефіцит практичних навичок у студентів педагогічних вишів.

Нині відомство розробляє реформу педагогічної освіти, яка часто відстає від реальних потреб. Вона визнала, що рівень педосвіти в Україні - не найкращий.

Як повідомляв УНІАН, Гриневич розповіла, що вчителям української мови в іншомовних школах встановили надбавку до 30%.