На півдні зі снігових заметів витягли майже 7 тисяч машин

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Так, найскладніша ситуація була у Миколаївській області, де за допомогою рятувальників вивільнено 3 тис. 653 транспортних засобів та надано допомогу 6 тис. 685 особам, та у Одеській - 1 тис. 357 машин та 4 тис. 944 людини.

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ДСНС України на автошляхах, де ускладнено дорожній рух, розгорнуто 57 пересувних і стаціонарних пунктів обігріву, які забезпечені гарячим харчуванням. 22 автомобілі Державної служби України з надзвичайних ситуацій використовувались у якості тягачів для евакуації транспортних засобів зі снігових заметів.

"Станом на 3 січня рух техніки відновлено. Тимчасово залишається частково обмежений рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів на всіх напрямках в’їзду та виїзду з м. Одеси. Роботи з розчистки доріг від снігу тривають", - зазначається в повідомленні Держслужби НС.