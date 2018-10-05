НАБУ проводить обшуки у судді Вищого господарського суду

В Національному антикорупційному бюро не уточнили, про кого із суддів йде мова.

Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять слідчі дії в одного із суддів Вищого господарського суду у справі щодо незаконного збагачення.

«Ми можемо підтвердити факт проведення слідчих дій, обшуків в одного з суддів Вищого господарського суду України», - повідомили УНІАН у прес-службі НАБУ.

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Співрозмовник агентства додав, що слідчі дії санкціоновані судом та проводяться в межах розслідування кримінального провадження за фактом можливого незаконного збагачення та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, а також можливого внесення недостовірних відомостей до е-декларації.

«Попередня правова кваліфікація кримінального провадження – ч.3 статті 368-2, стаття 366-1, ч.2 статті 209 ККУ», - поінформували в Бюро.

При цьому в антикорупційному відомстві не уточнили, про кого з суддів йде мова.

Водночас видання Sud.ua повідомляє, що йдеться про суддю Олену Яценко.

Зазначається, що Яценко брала участь в першому конкурсі в Верховний Суд в 2016-2017 роках, але не увійшла в підсумковий список переможців.

Також вона подала документи на участь у другому конкурсі до Верховного Суду.