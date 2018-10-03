У Верховній Раді пропонують звільнити силовиків від відкритого декларування

Законопроектом про внесення змін до закону «Про запобігання корупції» передбачається дати дозвіл «необмеженій кількості працівників силових структур подавати засекречені декларації замість відкритих та уникати їх перевірки».

У Центрі протидії корупції заявляють, що парламенту пропонують звільнити працівників силових структур від відкритого декларування.

«У парламенті хочуть офіційно дозволити працівникам Служби безпеки України, Нацполіції, податкової, Нацгвардії та інших силових органів подавати таємні декларації замість відкритих електронних, а також уникати перевірки та розслідування за наслідками декларування», - повідомили у прес-службі ЦПК.

Антикорупціонери стверджують, що зареєстрованим у Верховній Раді законопроектом про внесення змін до закону «Про запобігання корупції» (щодо удосконалення здійснення фінансового контролю окремих категорій суб'єктів декларування) ( №9148) передбачається дати дозвіл «необмеженій кількості працівників силових структур подавати засекречені декларації замість відкритих та уникати їх перевірки».

Як зазначили у Центрі, з одного боку, у законопроекті йдеться про заміну відкритих електронних декларацій на паперові лише для так званих «таємних» агентів цих органів та кадрового складу розвідки. «Одночасно силовикам і розвідникам залишають можливість засекретити електронні декларації всіх: від публічних керівників до бухгалтерів. Подавати декларації планують у визначеному цими ж органами порядку, наприклад, у власні закриті системи декларування», - йдеться у повідомленні.

У ЦПК заявили, що цим законопроектом «фактично легалізують уже придуману в СБУ схему подачі декларацій, з якими вже понад два роки судиться Центр».

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«СБУ вже засекретила декларації всіх без виключення співробітників. Відповідне рішення ухвалив експерт з питань державної таємниці та за сумісництвом заступник голови СБУ», - зазначили антикорупціонери.

У ЦПК зауважують, що «автори законопроекту прямо зазначають, що винятки не поширюватимуться на керівників СБУ, які призначаються публічними указами президента». «Це означає, що в будь-який момент укази президента про призначення заступників керівника СБУ чи керівника СБУ будь-якої області можуть перетворитися на державну таємницю рішенням чергового експерта з держтаємниці в СБУ», - вважають антикорупціонери.

«Хоча, з одного боку, норми видаються логічними, адже декларації розвідників та агентів під прикриттям дійсно не мають бути публічними, одночасно фактично пропоновані норми дозволять уникнути декларування не тільки публічним керівникам правоохоронних та розвідувальних органів, але і необмеженому колу силовиків, робота яких аж ніяк не потребує таємності», — пояснила юрист ЦПК Олена Щербан.

У ЦПК наголосили, що законотворці «прямо дозволяють подавати таємні паперові декларації публічним високопосадовцям — керівництву Служби зовнішньої розвідки, попри те, що їх також призначають публічними указами президента».

Антикорупціонери зауважили, що про необґрунтовані статки останніх свідчать журналістські розслідування, зокрема, «наявність у родини заступника голови служби Сергія Семочка нерухомості на понад 8 мільйонів доларів».

«Перевіряти такі паперові або секретні декларації будуть самі ж правоохоронні або розвідувальні органи. Національне агентство із запобігання корупції зможе здійснити повну перевірку лише після дозволу керівника цього органу та рішення про зміну ступеня секретності. Додаючи необхідність повідомлення НАЗК про суттєві витрати нардепи пропонують не повідомляти про оздоровчий відпочинок за кордоном, наприклад, оздоровлення на Сейшелах чи Мальдівах», - зазначили у ЦПК.