Суд відібрав права у сина мера Прилук, який скоїв п’яну ДТП і залишив людей без світла

За інформацією місцевих ЗМІ, винуватець ДТП до суду не прийшов.

Суд позбавив водійських прав терміном на один рік та оштрафував на 10200 гривень сина міської голови Прилук Ярослава Попенка, який у вересні у нетверезому стані збив електроопору та в'їхав в автомобіль.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

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Згідно з повідомленням, сьогодні, 5 жовтня, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області розглянув адміністративний протокол та виніс рішення про притягнення Попенка до відповідальності. За інформацією місцевих ЗМІ, це було друге засідання у цій справі, але ні сьогодні, ані 25 вересня Попенко до суду не прийшов.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Ярослав Попенко - син міської голови Прилук Ольги Попенко - збив напідпитку електроопору та в'їхав у припаркований на узбіччі автомобіль. Проходити тест на вміст алкоголю він відмовився. Поліція склала на порушника два адмінпротоколи, у тому числі за керування у нетверезому стані, і відпустила. Через пошкодження електроопори жителі двох мікрорайонів Прилук залишалися майже добу без світла. Вони навіть вночі перекривали дорогу, вимагаючи відновлення електропостачання.

У травні 2016 року Попенко у стані алкогольного сп’яніння в'їхав у паркан. Тоді він сплатив штраф у розмірі 3400 грн.