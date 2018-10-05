Суд відібрав права у сина мера Прилук, який скоїв п’яну ДТП і залишив людей без світла
Суд позбавив водійських прав терміном на один рік та оштрафував на 10200 гривень сина міської голови Прилук Ярослава Попенка, який у вересні у нетверезому стані збив електроопору та в'їхав в автомобіль.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.
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Згідно з повідомленням, сьогодні, 5 жовтня, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області розглянув адміністративний протокол та виніс рішення про притягнення Попенка до відповідальності. За інформацією місцевих ЗМІ, це було друге засідання у цій справі, але ні сьогодні, ані 25 вересня Попенко до суду не прийшов.
Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Ярослав Попенко - син міської голови Прилук Ольги Попенко - збив напідпитку електроопору та в'їхав у припаркований на узбіччі автомобіль. Проходити тест на вміст алкоголю він відмовився. Поліція склала на порушника два адмінпротоколи, у тому числі за керування у нетверезому стані, і відпустила. Через пошкодження електроопори жителі двох мікрорайонів Прилук залишалися майже добу без світла. Вони навіть вночі перекривали дорогу, вимагаючи відновлення електропостачання.
У травні 2016 року Попенко у стані алкогольного сп’яніння в'їхав у паркан. Тоді він сплатив штраф у розмірі 3400 грн.