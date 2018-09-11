П’яний син мера Прилук зніс електроопору і залишив містян без світла: поліція його відпустила (відео)

Два роки тому Ярослав Попенко напідпитку протаранив паркан приватного будинку. Тоді теж минулося без потерпілих.

У Чернігівській області син очільниці міста Прилуки Ярослав Попенко п’яним збив електроопору.

Як йдеться в сюжеті ТСН, внаслідок ДТП стовп упав на дорогу, обірвав дроти, на щастя, ніхто не постраждав.

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Правоохоронці забрали винуватця аварії до наркодиспансеру, проте він відмовився проходити освідування на наявність алкоголю у крові.

Згодом речник обласної поліції підтвердив, що водій не впорався з кермуванням, бо був п’яним. Однак поліцейські відпустили його додому.

Своєю чергою на вулиці, де сталося ДТП, люди взяли в заручники потрощений автомобіль та перекрили дорогу. Після аварії у них зникло світло, тож прилучани вимагали, щоби їм відновили електропостачання. Енергетики пообіцяли, що протягом дня світло знову з’явиться у домівках мешканців Прилук.

Два роки тому Ярослав Попенко напідпитку протаранив паркан приватного будинку. Тоді теж минулося без потерпілих.