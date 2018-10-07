На кордоні з Польшею та Угорщиною затримали трьох українців, які перебували у розшуку

Встановлено, що громадян звинувачують у вчиненні злочинів пов’язаних із підробкою документів та крадіжками.

Прикордонники затримали трьох розшукуваних за скоєння злочинів українців, які намагалися виїхати за межі України.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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Зазначається, що сьогодні вранці, 7 жовтня, прикордонники Мостиського, Луцького та Чопського загонів затримали трьох співвітчизників, яких розшукували правоохоронні органи за порушення ними чинного законодавства України.

«Так, під час заходів перевірки документів подорожуючих у пунктах пропуску «Краківець» та «Ягодин» прикордонники виявили двох чоловіків, а в «Чопі» - жінку, стосовно яких в базі даних правоохоронців значились відомості, що особи перебувають у розшуку», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що громадян звинувачують у вчиненні злочинів пов’язаних із підробкою документів та крадіжками.

«Затриманих передано представникам Національної поліції», - додали у відомстві.

Раніше прикордонники затримали чоловіка, який сховав у шкарпетках 25 тисяч євро.