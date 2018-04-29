Прикордонники затримали чоловіка, який сховав у шкарпетках 25 тисяч євро (фото)

56-річний українець намагався перевезти їх, уникаючи декларування.

У Харківській області прикордонники виявили у взутті громадянина 25 тис. євро готівкою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Східного регіонального управління Держприкордонслужби, українця, який, не декларуючи, намагався перемістити через кордон готівку, затримали прикордонники спільно з співробітниками фіскальної служби в пункті пропуску «Гоптівка» в суботу, 28 квітня

Зазначається, що в пункт пропуску для автомобільного сполучення на вхід в Україну прибув 56-річний українець. Під час митного оформлення прикордонники звернули увагу на знервованість громадянина, тому було прийнято рішення провести поглиблений огляд.

«Під час поглибленого огляду чоловіка та його речей, у взутті правоохоронці виявили купюри на загальну сумою 25 тис. євро», - йдеться у повідомленні.

Купюри вилучили і передали компетентним органам, додали у відомстві.