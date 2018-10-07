"Новорічна ялинка!!!": Лорак розкритикували за блискучий наряд (фото)

Співачка анонсувала черговий концерт в одному з міст Росії.

Українська співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк) виклала в Мережу чорно-білу фотографію, на якій зображена в боді і в накидці з сріблястих стрічок.

Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram і анонсувала свій концерт у російському місті.

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"Сьогодні (неділя, 7 жовтня — Ред.) шоу "Діва!", Челябінськ", — підписала фото виконавиця.

Знімок піддали критиці ряд інтернет-користувачів. "Новорічна ялинка!!!", — вважає lanaromanovskaia. "Ужасссссс", — написала pshihachevaoksana. "Капуста)", — поділився думкою dima4amg.

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак — турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком.