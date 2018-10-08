Всі кошти від прокату фільму "Чорний козак" підуть на лікування поранених на Донбасі військових

Однією з головних цілей фільму є допомога важкопораненим військовослужбовцям Збройних сил України.

Всі кошти, отримані від прокату стрічки "Чорний козак", підуть на потреби та лікування тяжкопоранених на Донбасі військовослужбовців.

Однією з головних цілей фільму є допомога важкопораненим військовослужбовцям Збройних сил України, які захищають Україну кожного дня. Всі кошти, отримані з реалізації квитків підуть саме на їхні потреби.

У широкий прокат стрічка, над якою працювали 10 років, вийде 25 жовтня. Допрем'єрний тур фільму відбудеться у Києві, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому і Тернополі.

"Чорний Козак", фільм Владислава Чабанюка та Миколи Кулика, розповідає історію красуні Ганни, якій від чоловіка, котрий пішов на війну, залишається лише перстень, шабля та донька. Ганна відмовляє численним женихам і самостійно веде господарство та виховує дитину. Але раптом починають відбуватися дивні речі - по ночах хтось приходить до обійстя і виконує найтяжчу роботу: оре поле, лагодить ворота… Ворожка дає Ганні зачароване яйце, здатне зробити її невидимою і дізнатися, хто приходить до неї уночі. І побачила Ганна Чорного Козака, проклятого не бачити світла сонячного…

Головні ролі виконують Василь Середенко (організатор походу до Лондона козацької чайки «Пресвята Покрова») та професійна кіноакторка - Марина Юрчак.

Етномузику до фільму створювали ДахаБраха, Піккардійська Терція, Гуртоправці.