Всі кошти від прокату фільму "Чорний козак" підуть на лікування поранених на Донбасі військових
Всі кошти, отримані від прокату стрічки "Чорний козак", підуть на потреби та лікування тяжкопоранених на Донбасі військовослужбовців.
Однією з головних цілей фільму є допомога важкопораненим військовослужбовцям Збройних сил України, які захищають Україну кожного дня. Всі кошти, отримані з реалізації квитків підуть саме на їхні потреби.
У широкий прокат стрічка, над якою працювали 10 років, вийде 25 жовтня. Допрем'єрний тур фільму відбудеться у Києві, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому і Тернополі.
"Чорний Козак", фільм Владислава Чабанюка та Миколи Кулика, розповідає історію красуні Ганни, якій від чоловіка, котрий пішов на війну, залишається лише перстень, шабля та донька. Ганна відмовляє численним женихам і самостійно веде господарство та виховує дитину. Але раптом починають відбуватися дивні речі - по ночах хтось приходить до обійстя і виконує найтяжчу роботу: оре поле, лагодить ворота… Ворожка дає Ганні зачароване яйце, здатне зробити її невидимою і дізнатися, хто приходить до неї уночі. І побачила Ганна Чорного Козака, проклятого не бачити світла сонячного…
Головні ролі виконують Василь Середенко (організатор походу до Лондона козацької чайки «Пресвята Покрова») та професійна кіноакторка - Марина Юрчак.
Етномузику до фільму створювали ДахаБраха, Піккардійська Терція, Гуртоправці.