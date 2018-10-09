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"Рука кремля" чи українська влада: у соцмережах шукають винних у вибухах на складах боєприпасів в Україні

14:35, 09 жовтня 2018
Суспільство
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Вибухи в Ічні / REUTERS

Користувачі Facebook звертають увагу, що за час війни на Донбасі це вже не перший подібний інцидент, однак жодних висновків не зроблено. У минулому році після вибухів у Калинівці журналісти та громадські активісти називали ймовірні місця нових вибухів боєприпасів, серед яких був і арсенал біля Ічні, однак попередити інцидент владі так і не вдалося, пишуть у соцмережах.

Деякі відмічають, що досі не покарані винні за вибухи у Калинівці влітку 2017 року або Балаклії у березні того ж року.

Користувачі звинувачують владу і президента особисто у тому, що не дивлячись на великі видатки з держбюджету на оборонну сферу, з року у рік вибухи на складах боєприпасів повторюються.

У соцмережах підозрюють, що подібні вибухи могли бути спровоковані самими високопосадовцями, щоб приховати свої злочини. Або ж, навіть, "відмити" на цьому гроші.

Також у мережі підтримують версію про диверсію, яка, за словами заступника начальника Генштабу ЗСУ, є найімовірнішою. Деякі пов'язують вибухи біля Ічні з тим, що сьогодні у Стамбулі розпочався триденний Синод Вселенського патріархату, який може вирішити долю надання Томосу щодо автокефалії української православної церкви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4-ї ранку на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області стався вибух, що спричинив пожежу.

Територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

Через вибухи поблизу Ічні, закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

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Теги: #Чернігівщина#вибухи боєприпасів#Ічня