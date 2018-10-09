"Рука кремля" чи українська влада: у соцмережах шукають винних у вибухах на складах боєприпасів в Україні

Користувачі соцмереж звертають увагу, що за час війни на Донбасі це вже не перший подібний інцидент, однак жодних висновків не зроблено.

У соцмережах активно обговорюють вибухи на складах боєприпасів біля Ічні на Чернігівщині.

Користувачі Facebook звертають увагу, що за час війни на Донбасі це вже не перший подібний інцидент, однак жодних висновків не зроблено. У минулому році після вибухів у Калинівці журналісти та громадські активісти називали ймовірні місця нових вибухів боєприпасів, серед яких був і арсенал біля Ічні, однак попередити інцидент владі так і не вдалося, пишуть у соцмережах.

Деякі відмічають, що досі не покарані винні за вибухи у Калинівці влітку 2017 року або Балаклії у березні того ж року.

Користувачі звинувачують владу і президента особисто у тому, що не дивлячись на великі видатки з держбюджету на оборонну сферу, з року у рік вибухи на складах боєприпасів повторюються.

У соцмережах підозрюють, що подібні вибухи могли бути спровоковані самими високопосадовцями, щоб приховати свої злочини. Або ж, навіть, "відмити" на цьому гроші.

Також у мережі підтримують версію про диверсію, яка, за словами заступника начальника Генштабу ЗСУ, є найімовірнішою. Деякі пов'язують вибухи біля Ічні з тим, що сьогодні у Стамбулі розпочався триденний Синод Вселенського патріархату, який може вирішити долю надання Томосу щодо автокефалії української православної церкви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4-ї ранку на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області стався вибух, що спричинив пожежу.

Територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

Через вибухи поблизу Ічні, закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.