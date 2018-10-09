На Чернігівщині у зоні вибухів руйнуються та горять будинки, відключено електро- і газопостачання
На Чернігівщині у зоні вибухів складів з боєприпасами поблизу міста Ічні відключено електро- і газопостачання.
Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Згідно з інформацією, детонація боєприпасів призвела до загоряння та руйнування будівель і споруд на території Ічні.
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«Ліквідовано загоряння двох осередків пожеж у приватному секторі, станом на 10.00, продовжується гасіння одного осередку (зерносушарка)», - уточнили у департаменті.
Зараз перекрито залізничну дорогу на відрізку м. Прилуки – м. Бахмач.
Для проведення евакуації населення залучено 35 автобусів, вже евакуйовано близько 12 тисяч людей. Всього у зоні ризику проживають близько 20 тисяч людей.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4-ї ранку на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області стався вибух, що спричинив пожежу. Територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.
Через вибухи поблизу Ічні, закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.
У Генштабі ЗСУ назвали диверсію найбільш ймовірною причиною вибухів на арсеналі.