В організації "Невідомий патріот" заявили, що під МВС поліція затримала їхнього активіста (фото)
Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ, де проходить акція активістів організації С14, поліція затримала активіста організації “Невідомий патріот”.
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Як передає кореспондент УНІАН, щойно до журналістів підійшов чоловік, який назвався одним з керівників організації “Невідомий патріот” і заявив, що їхнього активіста затримала поліція.
На запитання, чи це той самий чоловік, який облив журналістку кефіром, він сказав: “Не знаю, це треба встановлювати”.
Як повідомляв УНІАН, на мітингу біля будівлі МВС молодик облив кефіром журналістку знімальної групи телеканалу NewsOne і намагався втекти. Його та ще двох осіб було затримано. Під час штовханини між поліцейськими і учасниками акції одному з активістів, який заявив, що не належить до організації С14, порізали руку. Активіст представився Борисом Олійником і заявив, що рану йому завдав один з правоохоронців, вдаривши кулаком у рукавиці.