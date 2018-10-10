Координатор С14 розповів, хто міг кинути гранату в його квартиру

Активіст хоче поспілкуватись з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим щодо інциденту, який стався вночі.

Координатор організації С14 Сергій Мазур вважає, що гранату в його помешкання міг кинути хтось з «банди Крисіна», сепаратистів або представників ФСБ РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на акції протесту, яка проходить під Міністерством внутрішніх справ у Києві.

«Важко когось підозрювати, тому що я багато проявляв громадської активності. У мене багато ворогів. Можливо, це був хтось з поліції. Можливо, це був хтось з банди Крисіна, можливо, це сепаратисти, ФСБ», - сказав він.

Мазур додав, що постійно отримував погрози у зв’язку зі своєю громадською діяльністю від сепаратистів, але найгучніші погрози були від «банди Крисіна-Волкова» у зв’язку з тим, що він та інші активісти С14 ходять на суди щодо Юрія Крисіна та Олександра Волкова, яким інкримінують переслідування активістів Майдану.

Читайте також"Граната заплуталась у занавісках": з'явилися подробиці вибуху у квартирі координатора С14 (фото)

Крім того, активіст зауважив, що хоче поспілкуватись з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим щодо інциденту, який стався вночі.

«Вони спочатку це кваліфікували як хуліганство, а по суті це теракт. І посягання на життя людини. Потім в процесі вони це все змінили (перекваліфікували на замах на вбивство — УНІАН), тому що був певний громадський тиск. Ми піднімали резонанс», - сказав він.

На думку Мазура, слідчо-оперативна група на місці події не досить якісно працювала спочатку.

«Довелось тричі її закликати, щоб вона обстежувала місце події, щоб вони дослідили всі камери», - стверджує активіст.

«Ми хочемо, щоб поліція якісно працювала. Поліція вміє працювати, як ми це бачимо, лише після якогось резонансу, після якихось інформаційних поштовхів», - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 жовтня, вночі у Борисполі Київської області невідомі кинули гранату у вікно квартири Мазура, розташованої на другому поверсі будинку. Внаслідок вибуху постраждав 61-річний батько Мазура. Він перебуває в лікарні. Поліція кваліфікувала вибух як замах на вбивство.