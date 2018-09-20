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Порошенко: після отримання Томосу ми не допустимо жодних провокацій

00:37, 20 вересня 2018
Суспільство
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Порошенко також пообіцяв зберегти свободу віри / фото president.gov.ua

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«Я наголошую, що і після отримання Томосу ми не допустимо жодних провокацій, в які б ряси, і в які б одежі не одягалися провокатори. У нас буде збережено свободу віри. Кожен буде ходити своєю дорогою до Бога. І ми не допустимо і не маємо допустити пролиття жодної краплі крові, бо лише вірою і молитвою буде створено і буде існувати Українська Помісна Православна Церква», - цитує президента його прес-служба.

Петро Порошенко також зазначив, що Вселенський Патріарх призначив екзархів Патріархії, «які розпочали вже роботу на фінішній прямій по наданню Україні Томосу».

«Але я ніколи не кажу і не казав ні про дату, ні про те, що Томос уже у нас в кишені. Я продовжую наполягати, що отримання Томосу потребує молитви кожного з вас. Щирої молитви до Бога. Тому, що без Божої допомоги цього не буде. І потребує нашої боротьби за створення Церкви», - сказав Порошенко.

«І ще раз хочу наголосити – українська церква має бути відділена від держави. Я на цьому твердо стою. Тим більше, від держави іноземної. І не буде українська церква керуватися Москвою – столицею країни-агресора. Ми цього не допустимо» - наголосив Президент, зауваживши, що «саме тому прийняття Його Всесвятістю рішення про призначення екзархів викликало таку паніку».

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Теги: #Україна#церква