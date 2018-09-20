Порошенко: після отримання Томосу ми не допустимо жодних провокацій

Президент зазначив, що Вселенський Патріарх призначив екзархів Патріархії, «які розпочали вже роботу на фінішній прямій по наданню Україні Томосу».

Президент Петро Порошенко заявив, що після отримання Томосу влада не допустить «жодних провокацій».

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«Я наголошую, що і після отримання Томосу ми не допустимо жодних провокацій, в які б ряси, і в які б одежі не одягалися провокатори. У нас буде збережено свободу віри. Кожен буде ходити своєю дорогою до Бога. І ми не допустимо і не маємо допустити пролиття жодної краплі крові, бо лише вірою і молитвою буде створено і буде існувати Українська Помісна Православна Церква», - цитує президента його прес-служба.

Петро Порошенко також зазначив, що Вселенський Патріарх призначив екзархів Патріархії, «які розпочали вже роботу на фінішній прямій по наданню Україні Томосу».

«Але я ніколи не кажу і не казав ні про дату, ні про те, що Томос уже у нас в кишені. Я продовжую наполягати, що отримання Томосу потребує молитви кожного з вас. Щирої молитви до Бога. Тому, що без Божої допомоги цього не буде. І потребує нашої боротьби за створення Церкви», - сказав Порошенко.

«І ще раз хочу наголосити – українська церква має бути відділена від держави. Я на цьому твердо стою. Тим більше, від держави іноземної. І не буде українська церква керуватися Москвою – столицею країни-агресора. Ми цього не допустимо» - наголосив Президент, зауваживши, що «саме тому прийняття Його Всесвятістю рішення про призначення екзархів викликало таку паніку».