Вселенський патріархат на Синоді в Стамбулі наблизить надання автокефалії УПЦ - протоієрей

На переконання українського священника, навряд чи цей крок стане останнім в процесі надання томосу на автокефалію УПЦ.

Вселенський патріархат на Синоді, що відбувається 9-11 жовтня в Стамбулі, зробить ще один крок в напрямку надання автокефалії Українській православній церкві.

Про це в коментарі УНІАН повідомив керівник проекту відкритого православного університету Святої Софії, протоієрей Георгій Коваленко.

«На цьому Синоді буде зроблено черговий крок, мені здається, що він не буде останнім, але ми побачимо ще один крок в напрямку надання автокефалії Українській церкві. Чи буде затверджений томос і чи буде цей томос оприлюднений – наразі невідомо», - заявив він.

За словами українського священника, для того, щоб процес надання автокефалії був завершений, має відбутися об’єднавчий собор православних церков в Україні та ще кілька кроків з боку Константинопольського патріархату.

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«Але те, що це питання буде розглядатися, і те, що ми побачимо ще один позитивний крок в цьому напрямку, - я майже впевнений», - додав Коваленко.

Протоієрей зауважив, що Константинопольський патріархат дотримується власного плану дій щодо надання томосу, але він ніколи не оприлюднював свою «дорожню карту» повністю.

«Ми можемо тільки споглядати за процесом надання Українській церкві автокефалії. Логіка така, що рішення було прийняте ще навесні і потім почалися відповідні кроки. Усі дослідницькі етапи пройдено, пройдений етап консультації з помісними церквами, екзархи призначені. Який буде наступний крок – треба почекати», - підкреслив він.

Коваленко вважає, що сам томос треба надавати тоді, коли в Україні буде проведений об’єднавчий собор українських православних церков.

«Напевно, цей собор буде проведений з елементами модерування чи участі представників Вселенського патріархату. На цьому соборі буде обраний предстоятель, і він буде тією людиною, яка буде отримувати томос», - сказав він.

Загалом, переконаний Коваленко, надання томосу – це тільки початок процесу.

«Ще багато треба працювати, щоб була утворена помісна українська православна церква, яка б позбавилася від імперського, радянського, тоталітарного та іншого нашарувань. Для цього потрібен великий соборний процес, який би не завершувався лише адміністративними та організаційними питаннями», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня в Стамбулі почалося засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити томос про автокефалію Української православної церкви.

Довідка УНІАН. 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.