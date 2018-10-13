У Дніпрі на фестивалі ковалів показали унікальний меч (фото, відео)

Народні умільці представили на суд дніпрян свої оригінальні роботи.

У Дніпрі протягом трьох днів на Фестивальному причалі проходить Всеукраїнський фестиваль Koval Fest.

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Народні умільці представили на суд дніпрян свої оригінальні роботи, в тому числі і копії і репліки (так називають 100% копію оригіналу – ред.) старовинної зброї, передає Дніпро вечірній.

Майстер із села Олексіївка Нікопольського району Сергій Руденко презентував на фестивалі дворучний меч-фламберг.

"В 16-18 століттях такий меч був грізною зброєю європейських воїнів-найманців. Лицарям мати такий меч заборонялося. Цей меч зробив ще 10 років тому, і він у своєму роді унікальний. Це єдина зброя, яку я виготовив з історичною точністю. Його довжина -1,7 м, а вага -3,5 кг. Я встромив меч в камінь чароїт. Такі камені є тільки на річці Чара у Східному Сибіру", - повідомив Сергій Руденко.