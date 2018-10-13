Денісова про відповідь РФ щодо Балуха: Втомилася читати ці брехні

За словами українського омбудсмена, зокрема, на серпневий запит відповідь прийшла через 2 місяці.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Російська Федерація надає застарілу інформацію про стан здоров'я українських політв'язнів.

Про це український омбудсмен написала на своїй сторінці у Facebook.

Денісова опублікувала відповідь радника президента РФ Михайла Федотова від 12 жовтня на її запит від 30 серпня.

"На мій запит про стан здоров'я Балуха, Чапуха, Дегерменджи і Джеппарова відповів Михайло Федотов (голова Ради з прав людини при президентові РФ). Радник президента РФ написав, що українець Володимир Балух голодував тільки місяць. Не понад 200 днів, як підраховували всі, а тільки 30. І начебто наприкінці квітня політв'язень відновив харчування. Але ми всі знаємо, що тільки 9 жовтня Володимир Балух написав листа про зупинення протесту під час етапу до колонії", - йдеться в повідомленні.

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Вона також додала, що стан здоров'я Балуха і трьох інших політв'язнів, утримуваних в Криму, російські лікарі оцінюють як задовільний, але не надають Денісовій жодних підтверджуючих медичних довідок.

"Я втомилася читати ці брехні РФ без медичних довідок, які регулярно вимагаю і досі чекаю", - заявила омбудсмен.

Так, за словами Денісової, ця інформація є відповіддю на її серпневий запит.

"Задумайтеся: пройшло майже 2 місяці. Інформація про здоров'я наших політв'язнів вже просто неактуальна", - наголосила Денісова.