У Дніпрі пройшов марш військових (фото)

На заході також пройшло посвячення в курсанти.

14 жовтня в Дніпрі пройшов марш військових в честь Дня захисника України.

Про це Інформатор повідомляє з місця подій. На марш прийшли сотні людей: військові, полковники, офіцери, курсанти, їх сім'ї і друзі, родичі загиблих воїнів АТО. Усіх об'єднувало одне — любов до своєї країни і вдячність захисникам України за мир над головою.

Захід розпочався з прямого включення з Києва. Президент України привітав всіх захисників України з нашим державним святом, який затверджений в країні вже 4 роки. Промова Президента тривала близько години.

На заході також пройшло посвячення в курсанти. Хлопці давали клятву, і єпископ Семион благословив їх на військову службу, після чого урочисто заграв Гімн України. Також військові виконали патріотичну пісню під звуки ударних та сопілки.

На марші було багато матерів з фотографіями в руках, вони прийшли вшанувати пам'ять синів, які загинули в зоні АТО. На честь загиблих Героїв оголосили Хвилину мовчання. Біля будівлі обласної державної адміністрації запанувала тиша, всі опустили голови і стояли, не рухаючись.

Розпочався марш військових біля ОДА, першими в колоні йшли курсанти-ліцеїсти, за ними слідували військові, їх сім'ї, сім'ї загиблих героїв, поліція. Кінцевим пунктом став нещодавно встановлений прапор України біля Історичного музею. Біля флагштока встановили 27-метрову сцену, на якій привітали військових за їх досягнення. Нагородження проводив заступник голови державної адміністрації Володимир Юрченко. Захисники України отримали нагороди за свої героїчні вчинки, хтось особисто в руки, а когось нагородили посмертно. Також біля прапора були встановлені пункти з польовою кухнею, де людей безкоштовно годували гречаною кашею, хлібом і пропонували гарячий чай.