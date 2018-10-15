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Стоп міграція: де знайти гідну роботу в Україні (відео)

02:04, 15 жовтня 2018
Суспільство
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Особливо страждають прикордонні області.Там люди виїздять мало не селами. Але робоча міграція можлива не тільки за межі України.

Журналісти ТСН знайшли інший варіант.

Трохи менше зарплата, але компенсована пенсійним внеском, безкоштовним транспортом, житлом, харчами, медичним страхуванням і можливістю залишитися зі своєю родиною.

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Теги: #работа#міграція