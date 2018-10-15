Стоп міграція: де знайти гідну роботу в Україні (відео)

Робоча міграція можлива не тільки за межі України.

73 українця в день назавжди покидають дім у пошуках роботи. Темпи такої міграції - божевільні, кажуть знавці.

Читайте такожЕкономіст розповів, що втрачає Україна через збільшення потоку трудових мігрантів

Особливо страждають прикордонні області.Там люди виїздять мало не селами. Але робоча міграція можлива не тільки за межі України.

Журналісти ТСН знайшли інший варіант.

Трохи менше зарплата, але компенсована пенсійним внеском, безкоштовним транспортом, житлом, харчами, медичним страхуванням і можливістю залишитися зі своєю родиною.