У Києві відреагували на рішення РПЦ щодо розриву з Константинополем

На думку представника Київської Патріархії Євстратія Зорі, ситуація "рано чи пізно буде виправлена і РПЦ повернеться до спілкування".

Представник Київської Патріархії Євстратій Зоря відреагував на рішення РПЦ про розрив з Константинополем. На його думку, синод Російської православної церкви повторює політику Кремля і йде шляхом самоізоляції у відповідь на законні рішення міжнародного співтовариства.

Про це він написав увечері 15 жовтня На сторінці в Facebook.

"Патріарх Кирило з 1991 року особисто є архітектором розділення Української Церкви. Тому йому важко визнати провину за 27 років помилкової діяльності, яка затягла всю повноту православ'я в конфлікт", - написав він.

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На його думку, ситуація "рано чи пізно буде виправлена і РПЦ повернеться до спілкування".

"Тепер перед усіма, що належать до Московського патріархату в Україні, виникає питання: йти разом з РПЦ у поділ або залишатися в єдності зі Вселенським Православ'ям - через Помісну Українську Церкву?", - зазначає Зоря.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні РПЦ розірвала стосунки зі Вселенським патріархатом.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться про те, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

14 жовтня предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що в Москві стався переполох через рішення Вселенського патріархату надати автокефалію українській церкві і передбачає протидію на шляху об'єднання трьох українських православних церков в одну.

У Кремлі пообіцяли захищати інтереси православних в Україні «політико-дипломатичним шляхом», однак не мають наміру втручатися в «міжцерковний діалог».