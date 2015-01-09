Одинадцятий гуманітарний конвой повернувся в РФ

08:24, 09 січня 2015
Суспільство
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Гуманітарна колона МНС РФ прибула на територію Росії.

REUTERS

Про це повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Олег Воронов, передають РИА Новости.

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"Всі автомобілі повернулися з Луганська і Донецька і по черзі проходять митні процедури на російському кордоні на двох прикордонних пунктах пропуску - Донецьк і Матвєєв Курган", - заявив представник відомства.

Раніше дві частини автоколони прибули в Донецьк і Луганськ. Українські прикордонники провели тільки візуальне спостереження за проходженням вантажу, незважаючи на заяви МНС про участь української сторони у митному оформленні гуманітарної допомоги.

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