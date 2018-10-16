Кривава ДТП у Харкові: в Зайцевої кажуть, що вона не може вийти у зал суду - було "два напади"

За словами конвойних, Зайцеву доставили в будівлю Київського районного суду Харкова.

Чергове засідання у справі про ДТП на вулиці Сумській в Харкові опинилося під загрозою зриву. Одна з підозрюваних, водій Lexus Олена Зайцева, "не може" зайти в зал.

"Зайцева конвоєм доставлена в суд, але, як повідомив конвой, вона не може вийти в зал у зв'язку з поганим самопочуттям", - повідомив, відкривши засідання 16 жовтня, Віктор Попрас. Конвойні сказали, що "у Зайцевої ноги не йдуть", передає KHARKIV Today.

Її адвокат просить перенести засідання. За словами Юлії Козир, у Зайцевої вранці сталися "два напади" у слідчому ізоляторі.

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"Сьогодні її відвідувала бригада швидкої допомоги. Наразі у нас немає довідки або діагнозу. Стороні захисту не надають таку інформацію. Без госпіталізації та належної медичної допомоги ми взагалі не зможемо розглядати справу. Тому прошу відкласти справу", - заявила адвокат.

Сьогодні, за день до річниці трагедії, на засідання суду прийшли батьки Оксани і Діани Берченко. Вони впевнені, що Зайцева намагається затягнути процес.

"Це просто клоунада. На минулому засіданні адвокат Зайцевої зачитала список її захворювань. А як при такій кількості довідок її могли допустити до отримання водійських прав?" - дивується Ігор Берченко.

Адвокат потерпілої сторони Лариса Матвєєва висловила протест проти перенесення засідання і зажадала, щоб до зали суду викликали "швидку" для отримання оперативної інформації про стан обвинуваченої Зайцевої. Суддя оголосив перерву до приїзду "швидкої" допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.