В сірій зоні на Донбасі 40 тисяч людей залишилися без води через аварію

Наразі централізоване водопостачання зупинене в чотирьох населених пунктах Донецької області.

Внаслідок пориву водогону «Горлівка – Торецьк» діаметром 900 мм в районі Горлівки, в так званій сірій зоні, зупинене централізоване водопостачання у населених пунктах Торецьк, Залізне, Північне та Південне Донецької області.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області у Facebook.

"Станом на 13:00 16 жовтня без централізованого водопостачання залишається 42 813 чоловік. 17 жовтня для забезпечення населення водою планується залучення Головного управління ДСНС України у Донецькій області та комунальних служб міста", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що забезпечення водою населення та об’єктів критичної інфраструктури буде здійснено шляхом підвозу води автомобілями. Виявлення місця пориву та проведення ремонтних робіт на зазначеній ділянці водогону буде проводитись за наявності гарантій безпеки співробітників КП «Компанія «Вода Донбасу».

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