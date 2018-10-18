Мама керченського стрілка: за декілька днів до бійні він переглядав відео з атаками в різних школах

В день атаки він дочекався, поки мама піде на роботу, і тільки після цього пішов у коледж.

В мережі оприлюднені перші деталі допиту мами керченської стрілка Владислава Рослякова.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, за декілька днів до атаки Росляков почав переглядати відео зі стріляниною в різних школах.

Читайте такожОпубліковано список загиблих при масовому вбивстві в Керчі

«Мама поцікавилася, запитала навіщо. Влад відповів - просто. Маму відповідь задовольнила. В день Х він дочекався, поки вона піде на роботу, і тільки після цього пішов в коледж», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня вдень у політехнічному коледжі у Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами. Згідно з версією Слідчого комітету РФ, після цього студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше покінчив з собою.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею «теракт», а потім перекваліфікувало на статтю «умисне вбивство».