Мінкульт буде ініціювати виведення з держреєстру всіх пам'ятників комуністичним діячам

Як повідомили в прес-службі Міністерства культури, про це заявив віце-прем'єр - міністр культури В'ячеслав Кириленко. "Будемо заохочувати будь-які громадські ініціативи, пов'язані з очищенням України від пам'ятників діячам комуністичного минулого", - зазначив він.

Читайте такожНа Житомирщині ще на один пам’ятник Леніну стало менше

"Численні монументи, бюсти й інші подібніпам'ятники діячам тоталітарного режиму, які до того ж відсутні в державному реєстрі нерухомих пам'яток України, не є об'єктами культурної спадщини ні національного, ні місцевого значення. Тому під охорону з боку держави вони не підпадають", - підкреслив В'ячеслав Кириленко.

"Держава не буде протидіяти, а навпаки, всіляко буде сприяти будь-яким громадським ініціативам, які будуть боротися за очищення України від цих реліктів тоталітарного минулого", - зазначив міністр культури.