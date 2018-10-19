Кривава ДТП у Харкові: чому затягується суд над Зайцевою (відео)

Що ближче до вироку у судовому розгляді про харківську ДТП на Сумській, тим частіше хворіє обвинувачена водій Lexus Олена Зайцева.

Лікар-нарколог, яка першою виявила у неї опіати, ховається від показань, йдеться в сюжеті ТСН.

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Її прізвище стало уособленням гучних та мажорних ДТП: 20-річна Зайцева за кермом дорогого Lexus виїхала на перехрестя на червоне світло, який врізався в інше авто, а потім вилетів у натовп на тротуарі.

"Вона їхала прямо на червоне світло. Навіть не уявляю, що з нею буде", - говорив на місці трагедії один з поліцейських.

Ці кадри з камер показували тільки в суді – перші хвилини після аварії. Зайцеву втішають друзі – хлопці, які приїхали майже відразу. Хто вони – досі невідомо.

На записі чутно, що водій на момент аварії була без документів, але цей факт прокурори і слідчі не врахували.