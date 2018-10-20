Стало відомо про стан акторів "Дизель шоу", що потрапили в смертельне ДТП під Києвом (відео)

Двоє учасників проекту знаходяться в лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

Сьогодні вранці автобус з акторами популярного українського гумористичного проекту "Дизель шоу" потрапив у ДТП під Києвом. В результаті аварії відома українська актриса Марина Поплавська загинула, ще двоє учасників проекту були госпіталізовані.

Про це повідомляється на офіційній сторінці "Дизель шоу" у Facebook. Згідно з повідомленням актори поверталися зі Львова до Києва.

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"Марина Поплавська сьогодні загинула внаслідок ДТП по дорозі зі Львова до Києва. Яна Глущенко і Єгор Крутоголов госпіталізовані без загроз для життя. Інші актори доставлені до Києва, їх здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 20 жовтня, на трасі Київ-Чоп в районі села Міла автобус з учасниками "Дизель шоу" зіткнувся з фурою. Марина Поплавська, яка сиділа на передньому сидінні, загинула на місці. Згідно з повідомленням поліції, ще 4 людини отримали травми.

За попередніми даними, аварія сталася з вини водія автобуса.